Endrick chega aos EUA para a disputa do Mundial de Clubes

No entanto, brasileiro, que ainda se recupera de uma lesão muscular, dificilmente deve ter condições de entrar em campo no torneio

O atacante Endrick se apresentou ao elenco do Real Madrid, em Palm Beach, na Flórida, onde a equipe espanhola está concentrada para a disputa do Mundial de Clubes. Ainda em tratamento de uma lesão na coxa direita, o jogador, contudo, dificilmente será utilizado, mas foi integrado como parte do processo de ambientação ao trabalho do técnico Xabi Alonso.

O clube divulgou nas redes sociais imagens que mostram Vinicius Júnior, Mbappé, Modric, Rüdiger e Bellingham recebendo Endrick no centro de treinamento. O brasileiro, inclusive, não joga desde 18 de maio, quando se machucou na partida contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.