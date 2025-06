De olho na Copa, Cristiano Ronaldo diz que recusou ofertas para jogar Mundial

De contrato renovado com o Al-Nassr até junho de 2027, Cristiano Ronaldo abriu o jogo com relação ao seu futuro. Em entrevista ao perfil do clube nas redes sociais, o craque português de 40 anos disse que ampliou seu vínculo pelo fato de querer ser campeão saudita pela primeira vez e também pelo fato de chegar bem à Copa do Mundo de 2026, à serviço de seu país.

“Desde o primeiro dia, tenho um compromisso para fazer mudanças. Não só no Al-Nassr, mas também no país. Mas claro que o meu objetivo também é vencer algo importante com o Al-Nassr e continuo a acreditar nisso. Foi por isso que renovei por mais dois anos. Acredito que vou ser campeão na Arábia Saudita”, disse.