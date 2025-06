Coimbra aplica a maior goleada da história da base do Atlético: 7 a 1

Partida foi válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-15 e confirmou bom momento da equipe de Contagem

O Coimbra impõs, neste fim de semana, a maior goleada sofrida pelo Atlético em suas categorias de base: 7 a 1. O triunfo com direito a placar elástico no último sábado (28) foi válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro Sub-15.

Os gols do time de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram marcados por Raphael Campos, Túlio, José Cardoso, Alex Henrique, Ueliton Veneno e Vinicinho (duas vezes). Bernardo fez o gol de honra para o time alvinegro.