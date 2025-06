Chelsea paga bolada por João Pedro, do Brighton, e corre para ter reforço contra o Palmeiras

O Newcastle, também inglês, era outro interessado no jogador de 23 anos. Contudo, o clube de Londres avançou nas tratativas e convenceu o brasileiro. O contrato, aliás, terá validade de sete anos, com valores que podem atingir 60 milhões de libras (R$ 450,5 milhões), incluindo bônus por cumprimentos de metas.

De olho na próxima temporada, mas também nas quartas de final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras, o Chelsea fechou a contratação do atacante João Pedro junto ao Brighton, também da Inglaterra. De acordo com o jornal “Telegraph” e o site “The Athletic”, que publicaram neste domingo (29) a informação do acerto, os Blues desembolsarão 50 milhões de libras esterlinas (R$ 375,4 milhões).

O objetivo do Chelsea é contar com o reforço ainda no Mundial de Clubes. Afinal, a Fifa abriu janela que se estende até 3 de julho para inscrições de até dois reforços. João Pedro, que está de férias no Brasil, seguirá imediatamente para os Estados Unidos a fim de passar por exames médicos. O duelo contra o Palmeiras será na próxima sexta (4), às 22h (de Brasília).

O Chelsea também fechou com Jamie Gittens, ex-Borussia Dortmund, mas em razão dele ter jogado pelo time alemão nesta competição, não poderá jogar pelos Blues. A dupla se juntará a Liam Delap, contratado no começo do mês.

