Botafogo encerra Mundial com R$ 146 milhões em premiação

Valor arrecadado no torneio da Fifa é três vezes maior que o prêmio do Brasileirão e representa quase metade da receita do clube em 2024 / Crédito: Jogada 10

O Botafogo se despediu do Mundial de Clubes no último sábado (28). Apesar da eliminação para o Palmeiras, o clube obteve um grande retorno financeiro. A participação no torneio rendeu um total de R$ 146,3 milhões aos cofres. O valor corresponde a 26,7 milhões de dólares na cotação atual. A quantia arrecadada no Mundial é extremamente significativa para o clube. O valor, por exemplo, é três vezes maior que o prêmio do título brasileiro. Além disso, representa quase a metade de toda a receita do Botafogo em 2024. O torneio, portanto, foi um enorme sucesso financeiro para o time alvinegro.