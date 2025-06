Após negociação frustrada com Palmeiras, Gabriel Grando vive dias de incerteza no Grêmio

Goleiro recusa proposta dos gaúchos para ampliação do vínculo e, com sondagens de outros clubes, poderá sair a partir de 10 de julho

Gabriel Grando vive semanas de incerteza e desânimo no Grêmio. Revelado na base do clube gaúcho, o goleiro não fechou com Palmeiras em maio e recusou proposta para estender o vínculo em Porto Alegre. Assim, ele dificilmente seguirá no Tricolor.

Com a saída de Marchesín, Grando iniciou a temporada como titular, mas passou para a reserva com a chegada de Tiago Volpi em janeiro. De lá pra cá, o goleiro de 25 anos atuou apenas quatro vezes. O detalhe é que em três desses jogos, o time atuou com reservas. Insatisfeito com a atual condição, ele busca um local ao qual se sinta mais valorizado e tenha maior minutagem.