‘Isso é uma piada’, técnico do Chelsea detona paralisação de jogos no Mundial

Apesar da classificação para as quartas de final, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, não escondeu sua frustração com a organização do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Após a vitória do Benfica, no sábado (28), o italiano criticou duramente as sucessivas paralisações provocadas por alertas meteorológicos e colocou em xeque a escolha do país como sede do torneio.

“Para mim, isso não é futebol. Já suspenderam sete, oito, nove partidas aqui. Acho que é uma piada, sinceramente (…) É até difícil de entender. Posso compreender por questões de segurança, mas suspendem tantas partidas… Provavelmente significa que aqui (nos EUA) não é o lugar certo para realizar este tipo de competição”, disse na coletiva após o jogo.