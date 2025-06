Vila Nova vence clássico no fim e quebra sequência negativa na Série B

Com o triunfo sobre o Atlético-GO, o Tigre sobe na tabela e supera fase de cinco derrotas consecutivas na Segundona / Crédito: Jogada 10

O Vila Nova superou o Atlético Goianiense por 1 a 0 em clássico estadual pela 14ª rodada da Série B, neste sábado (28/6), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Assim, com o resultado positivo, o Tigre quebrou uma sequência de cinco derrotas na competição e sobe provisoriamente para o 11º lugar ao alcançar os 19 pontos. O triunfo ocorreu depois de uma melhora de rendimento na segundo tempo. Na etapa inicial, as duas equipes não apresentaram intenso volume de jogo e pouca criatividade, mas os mandantes foram inferiores. O meio-campista Bruno Xavier foi o autor do único gol da partida. Primeiro tempo de pouca inspiração A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio entre o Vila Nova e o Atlético Goianiense, além do pequeno volume ofensivo de ambos os lados. Apesar de ser o visitante, o Dragão foi superior tanto nas estatísticas como pela postura mais incisiva. Por sinal, com boas associações somou algumas chegadas ao ataque, que levaram perigo.

O Atlético Goianiense teve objetividade para aproveitar os espaços deixados pelo Tigre, mas pecou na eficiência para abrir o placar em duas ocasiões. Em uma delas, Kauan arriscou de fora da área. Por outro lado, o Vila Nova teve dificuldade em entender a dinâmica da partida. Os mandantes também deixaram a desejar nos momentos que precisaram criar jogadas, o que motivou algumas reclamações da torcida. Vila Nova assegura a vitória Vila Nova retorna do intervalo com postura diferente, principalmente pela maior participação do meio-campista Jean Mota. Com isso, passou a ter maior posse de bola e crescimento em produção no setor ofensivo. O Atlético Goianiense ficou perto de marcar o primeiro gol da partida. Federico Martínez recebeu lançamento nas costas da zaga do Tigre. O camisa 11 escapou pelo lado direito de ataque com liberdade e tentou cruzar rasteiro. Posteriormente, Marcelinho finalizou e o goleiro Halls fez defesa crucial. Na sobra, Caio Dantas carimbou a trave. No lance seguinte, os donos da casa responderam. André Luís encontrou passe primoroso para Guilherme Parede. Porém, o atacante optou pelo passe ao invés do chute e desperdiçou boa oportunidade.