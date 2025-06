Textor avisa que vai se afastar do Lyon: ‘Vou pensar mais no Botafogo’

Empresário norte-americano garantiu que dará mais atenção ao Alvinegro e que deixará o clube francês na mão de uma pessoa forte / Crédito: Jogada 10

Dono da SAF do Botafogo, John Textor revelou que vai dar mais atenção ao Alvinegro. O empresário norte-americano esteve na Filadélfia neste sábado (28) e viu a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, na prorrogação, que culminou na eliminação do Mundial de Clubes. “Eu vou passar muito mais tempo pensando na Eagle globalmente, voltando mais para o Botafogo. Tenho ótimos sócios no Eagle Football Group, acionistas que vão tomar à frente para lidar com assuntos que eu honestamente não fui muito bom para lidar na França. Estou ansioso para me reconectar com o Brasil. Nós vamos ficar bem lá (na França). Vamos colocar um rosto forte lá”.

Textor fala sobre o rebaixamento do Lyon Recentemente, o Lyon acabou rebaixado administrativamente na Ligue 1 por conta de problemas financeiros. Dessa maneira, Textor admitiu alguns erros no comando do clube francês e afirmou que não conseguiu se adaptar à política francesa e tomou decisões que irritaram os comandantes dos órgãos que controlam o futebol no país europeu. "Está claro que eu fui melhor dentro de campo ao lidar com a França. Não fui tão bem na política na França, isso é sabido. O processo para eu, na condição de investidor americano, me adaptar ao sistema de lá sempre foi estranho. Mas estamos muito bem capitalizados. Vamos botar uma quantidade significativa de dinheiro, acabamos de vender o Crystal Palace. Certamente não temos nenhuma dificuldade financeira, nunca tivemos tanta liquidez. Mas no processo eu fiz algumas coisas que decepcionaram os órgãos de controle lá e precisamos consertar isso". Na última terça-feira (24), o Lyon teve decretado o rebaixamento pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) em razão da má situação financeira. O clube já havia sido proibido de contratar na janela de transferências de janeiro. Grupo de Textor vende ações do Crystal Palace Nesta semana, a Eagle sacramentou a venda de suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra.