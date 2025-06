Técnico do PSG prevê dureza contra Messi e outros ex-Barcelona

Dembélé foi um dos destaques do PSG na campanha vitoriosa da Liga dos Campeões. E está entre os melhores da Europa. Ele é o artilheiro do PSG na temporada, com 33 gols e 14 assistências em 49 partidas. Por isso, é grande a expectativa pela recuperação do atacante. Ele não jogou contra o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders neste Mundial. Quem sabe entra contra o Inter Miami?

O jogo será às 13h (de Brasília) deste domingo (29/6).