Palmeiras terá desfalques importantes nas quartas do Mundial de Clubes

Gustavo Gómez e Joaquim Piquerez receberam cartão e estarão fora de combate diante de Chelsea ou Benfica na próxima fase do torneio

O Palmeiras garantiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o Alviverde bateu o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho, na Filadélfia. No entanto, a equipe paulista terá dois desfalques importantes para o próximo duelo. Gustavo Gómez e Joaquim Piquerez receberam cartão e estarão fora de combate diante de Chelsea-ING ou Benfica-POR.

Nesse sentido, o lateral estava pendurado e recebeu o segundo amarelo na competição por uma falta em Artur. Gómez, por sua vez, tomou a advertência ainda no primeiro tempo, ao derrubar Allan. Em seguida, na prorrogação, foi expulso depois de uma disputa com Barboza, do Alvinegro.