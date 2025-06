No último duelo com um time italiano, Flu encarou Napoli e a ‘sombra da máfia’

O Fluminense entra em campo nesta segunda (30) para encarar a Internazionale de Milão pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Um adversário considerado difícil, já que se trata do atual vice-campeão europeu. Os números, no entanto, estão do lado tricolor. Em 14 jogos contra equipes italianas, o Flu, jamais perdeu: são 10 vitórias e quatro empates. Contra a Inter, um empate em 1961 em 1 a 1 no San Siro. Inclusive, foi nesta excursão que Waldo, maior artilheiro da história do clube, encantou os europeus e os tricolores o negociaram com o Valencia, da Espanha.

Mas um jogo em especial merece destaque, e justamente o último deles contra um time italiano. Foi no dia 20 de agosto de 1989, um amistoso com o Napoli, na cidade de Avellino, que terminou com a vitória por 1 a 0, com de falta de Edgar aos 28 minutos do 2º tempo.