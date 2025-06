Na prorrogação, Palmeiras elimina o Botafogo e vai às quartas do Mundial

Jogo tenso desde o início e de algumas faltas duras. O Palmeiras teve mais intensidade pelo lado esquerdo. Estêvão, ligado, soube tirar vantagem de sua habilidade e causou problemas para o Botafogo. Logo no início, o garoto cruzou, e Roque, na pequena área, acabou furando na grande oportunidade dos 45 primeiros minutos. Ríos, no fim, teve outro disparo perigoso para o Verde. O Glorioso, por sua vez, só foi se assentando depois dos 30 minutos. Ainda assim, teve muita dificuldade de chegar à frente.

O Palmeiras se vingou de tudo que o Botafogo lhe proporcionou em 2024, durante o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Neste sábado (28), na Filadélfia, pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes, o Verdão venceu o Glorioso por 1 a 0 e se classificou para as quartas, onde enfrentará, na próxima sexta-feira (4), o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea.

Palmeiras busca mais o ataque

O Palmeiras manteve a mesma postura de jogo no segundo tempo. Maurício, sozinho, de cabeça, obrigou John a se esticar para salvar o Mais Tradicional. Os paulistas buscavam mais o gol. Os minutos foram passando e deixando claro a proposta do Glorioso: sofrer na defesa e achar um contra-ataque. Porém, não houve esta situação. Na sequência, a parte física pesou para tornar o clássico um pouco mais frio até o apito final.

Paulinho, enfim, faz justiça na prorrogação

O Botafogo ameaçou ser mais ofensivo, mas não sustentou a proposta. O Palmeiras, então, partiu para cima. John salvou um disparo venenoso de Ríos, porém, não conseguiu pegar um chute na diagonal de Paulinho, após boa jogada do atacante do Verdão. O Alvinegro, então, teve que, finalmente, buscar o jogo diante de um adversário que também sabe se defender muito bem, sem deixar de jogar. Vitinho teve a chance, mas finalizou para fora. No fim, Gómez, expulso, deixou os paulistas, com dez. Mas a vitória já estava sacramentada.

PALMEIRAS 1×0 BOTAFOGO

Mundial de Clubes da Fifa – Oitavas de final

Data-Hora: 28/06/2025 (sábado), 13h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Gols: Paulinho, 9’/1ºT P (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Rocha, Gómez, Fuchs e Piquerez; Martínez (Moreno, 1’/1ºT P), Ríos, Mauricio (Torres, 25’/2ºT) e Allan (Mayke, 25’/2ºT); Estêvão (Paulinho, 18’/2ºT) (Micael, 12’/1ºT P) e Roque (Luighi, 18’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair (Pantaleão, 37’/2ºT), Barboza e Telles (Cuiabano, 20’/2ºT); Barbosa (Newton, 37’/2ºT), Allan (Montoro, 20’/2ºT) e Freitas; Savarino (Correa, 25’/2ºT), Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: François Letexier (FRA)

Auxiliares: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartão Amarelo: Gómez, Piqueréz, Estêvão (PAL); Barboza, Telles, Artur, Newton, Marçal, Montoro (BOT)

Cartão Vermelho: Gómez (PAL)

