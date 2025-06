Luiz Araújo, do Flamengo, projeta duelo com o Bayern: ‘Vai parar o Brasil e o mundo’

Um dos destaques do Flamengo na campanha do Mundial de Clubes, Luiz Araújo conversou com a imprensa na véspera do duelo com o Bayern de Munique. De acordo com o atacante, o intenso duelo, que acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, irá parar o Brasil e o Mundo.

” Sabemos que é um jogo que vai parar o Brasil e o mundo por se tratar de duas grandes equipes. Estou um pouco ansioso, claro, é um grande jogo. Se trata de um Mundial de Clubes. Todos os jogos têm um pouco de ansiedade por representar o Flamengo de tão grande que é, representar a nação. Mas estamos acostumados com isso. Desde pequeno é pressão, um jogo atrás do outro. Procuro estar bem concentrado e tranquilo para fazer um bom jogo”, analisou.