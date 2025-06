John exalta campanha do Botafogo no Mundial: ‘Caímos de cabeça erguida’

Eleito melhor em campo no revés para o Palmeiras, goleiro valoriza esforço e desempenho do Alvinegro, que ficou pelo caminho nas oitavas

“A mensagem que deixo (para os companheiros) é que hoje demos o nosso máximo possível, no esforço, calor, tudo. Acho que todos do grupo trocariam os prêmios individuais pela vitória hoje, mas a gratificação que temos hoje é tudo que fizemos nessa competição, pelos desafios que tivemos ao longo do campeonato, pelas equipes que enfrentamos, pelos jogos que fizemos. Tentamos dar o nosso máximo, mas hoje fomos infelizes. Mas, caímos de cabeça erguida e é isso que importa”, disse.

Eleito o melhor em campo no duelo com o Palmeiras pelas oitavas de final, John destacou o empenho e a campanha do elenco do Botafogo durante o Mundial de Clubes. Assim, o goleiro valorizou a entrega dos atletas, apesar da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na prorrogação, com gol de Paulinho, em Filadélfia.

Além disso, o arqueiro descreveu o lance do gol do atacante alviverde. No momento da jogada, Paulinho cortou Marlon Freitas e chutou rasteiro, sem chance de reação para o jogador.

“Foi tudo muito rápido. Tentei ver no telão, passou umas três ou quatro vezes. Eu fiquei p*** porque não consegui ver a saída da bola, quando eu vi já tinha passado no pé do Barboza. Passou com um pouco de desvio e foi no canto, mas é normal. Acontece no futebol”, analisou.

Melhor em campo, mas sem a vaga

Durante a entrevista, o goleiro, que foi eleito o melhor em campo e teve boas defesas ao longo da partida, valorizou o desempenho alvinegro, que chegou a derrotar o PSG, campeão da Champions.