Inter se reapresenta para intertemporada com confirmação de voltas e saídas

O elenco do Inter se reapresentou, na tarde deste sábado (28/6), para dar início ao período de duas semanas de intertemporada. Os jogadores fizeram algumas atividades físicas na academia e trabalho com bola no campo do CT Parque Gigante. Três jogadores que estavam machucados participaram do treinamento com a maior parte do grupo sem qualquer tipo de limitações. São os casos dos zagueiros Victor Gabriel e Gabriel Mercado, além do atacante Carbonero.

O defensor estrangeiro cumpre reta final de tratamento de uma grave lesão no joelho esquerdo, que sofreu em setembro do ano passado. Com isso, a reintegração ocorre de forma gradativa. O outro defensor já finalizou a recuperação de um problema ligamentar depois de entorse no tornozelo direito. Além disso, o colombiano teve uma contusão na coxa esquerda, que o impediu de atuar desde abril. Deste modo, Carbonero foi desfalque nos últimos 15 jogos. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Bernabei precisará de um tempo maior para retomar suas melhores condições físicas.