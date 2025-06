Fuchs descreve lance em que salvou o Palmeiras no Mundial: ‘Nessa hora vale tudo’

Defensor explica jogada em que levou a cabeça ao gramado para evitar o gol do Botafogo, no triunfo alviverde pelo Mundial de Clubes

Um dos destaques do Palmeiras no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Mundial, Bruno Fuchs falou com a imprensa sobre seu desempenho individual. Assim, o zagueiro explicou o lance em que, já caído no gramado, segurou a bola com a cabeça e salvou o Alviverde na reta final da prorrogação.

“Nessa hora vale tudo, tem que tirar a bola, ainda mais quem é do setor defensivo. Com 1 a 0, do jeito que der, tem que tirar. Foi a forma que achei de tirar, tentar recuar para o Weverton, eu não podia ir com o pé. Foi a forma que eu tentei recuar, de cabeça”, disse.