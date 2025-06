Freytes analisa adaptação ao Fluminense e ao futebol brasileiro: ‘Vou poder ajudar mais’

Zagueiro afirma que não sabe se Thiago Silva estará em campo diante da Inter de Milão e projeta duelo decisivo: 'Que seja um espetáculo' / Crédito: Jogada 10

O Fluminense se prepara para o duelo decisivo com a Inter de Milão, na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim, o zagueiro Freytes falou sobre a dificuldade do confronto com mais um time europeu e analisou sua adaptação ao futebol brasileiro e ao Tricolor. “Vai ser um time muito complicado, não só os atacantes, mas toda a equipe. A verdade é que eles são um time muito grande, já vimos isso. A Itália tem uma liga muito forte. Esperamos que seja um belo espetáculo, e hoje em dia, na Copa do Mundo, vocês já viram que isso é para todos. Então esperamos que tudo corra da melhor forma possível e que possamos dar uma alegria ao nosso povo”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A verdade é que no começo foi bem difícil para mim, porque eu vinha de um futebol diferente. No Peru, se joga de uma maneira distinta do Brasil. Aqui no Brasil é tudo mais, como vocês dizem, um “jogo bonito”. Os jogadores são muito mais técnicos, e erros que eu cometia no Peru, que lá talvez não tivessem tanta consequência, aqui custam caro, porque os jogadores têm muita experiência. Mas eu acho que ainda tenho muito a melhorar. Jogo após jogo, a gente comete erros que podem se transformar em aprendizado, como qualquer jogador de futebol”, frisou. “No começo, a torcida demonstrou seu descontentamento comigo, mas eu sempre mantive a calma, porque sabia que era um processo de adaptação. Agora, é seguir crescendo e ajudando onde eu for necessário. Como acabei de dizer, o mais importante é o clube que a gente representa. O desempenho individual vem depois. Sei que, estando melhor fisicamente e tecnicamente, vou poder ajudar mais, seja como titular ou vindo do banco para pressionar. Estou muito feliz e tranquilo no Fluminense, estou curtindo muito. É um clube lindo e cheio de história”, completou. Disputa na defesa e experiência do Monstro Na entrevista, o defensor ressaltou que ainda não sabe com quem formará a dupla de zaga diante da Inter de Milão. Para ele, a disputa está aberta, visto que Thiago Silva sentiu um desconforto muscular e ficou de fora do duelo com o Mamelodi Sundowns, sendo substituído por Ignácio. O Monstro, porém, participou da última atividade, assim como Soteldo, que ainda não estreou.