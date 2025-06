Fred admite conversas para jogar no Atlético

O volante Fred abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de jogar pelo Atlético. O atleta reconheceu ter se reunido com dirigentes do Galo, mas avisou que pretende cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, que tem validade até junho de 2027.

“Já tinha conversado com o Victor há algum tempo, na janela passada, em janeiro. Já tinha falado com ele que tenho um contrato vigente no Fenerbahçe, que agora não seria o momento. Meu empresário também está sempre conversando com o Bracks”, admitiu o volante, em entrevista à “Band Minas”.