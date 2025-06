Flamengo x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo mais pesado das oitavas de final do Mundial de Clubes, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em busca das quartas de final da competição. O Rubro-Negro fechou a fase de grupos na liderança do grupo D, com sete pontos, enquanto os Bávaros na segunda posição do grupo C, com seis pontos.

Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, Flamengo e Bayern de Munique decidem classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, prorrogação e, caso persista a igualdade, disputa de pênaltis. Quem vencer, vai enfrentar PSG ou Inter Miami.