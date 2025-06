Flamengo e Bayern têm novidades para o duelo pelo Mundial

Flamengo e Bayern encerraram a preparação para o duelo das oitavas de final do Mundial de Clubes deste domingo, às 17h (de Brasília). Cada time teve uma novidade. Pelo lado brasileiro, De la Cruz participou a atividade, enquanto Musiala esteve presente na do time alemão.

De la Cruz se recupera de lesão no joelho esquerdo e foi a campo na sexta-feira para trabalhos com a preparação física. Neste sábado, ele se juntou ao elenco do Flamengo no aquecimento. Posteriormente, a atividade foi fechada para a imprensa.