Filipe Luís diz que não vai abrir mão do DNA rubro-negro: ‘Jeito do Flamengo jogar’

O Flamengo encerrou sua preparação para o duelo com o Bayern de Munique, que acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), pelo Mundial de Clubes. Apesar de enfrentar um adversário extremamente qualificado, o técnico Filipe Luís afirmou que não abdicará do DNA rubro-negro no confronto.

“O Flamengo tem uma forma de jogar, um DNA com o qual o torcedor se sente identificado, e a gente não abre mão disso. A mensagem que sempre passamos aos jogadores é que esse é o jeito do Flamengo jogar. E é o adversário nos mostra como jogaremos dentro do terreno de jogo”, disse.