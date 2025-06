Filipe Luís completa marca pelo Flamengo e se prepara para maior desafio da carreira

Naquele 1° de outubro de 2024 ninguém imaginava como o Flamengo ficaria com Filipe Luís assumindo o lugar do técnico Tite. No entanto, mais de oito meses depois, os rubro-negros sentem que o clube tomou a decisão mais do que correta. Com títulos e atuações brilhantes, Filipinho, carinhosamente chamado pela Nação, completará 50 jogos e terá o seu principal desafio de sua carreira contra o Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Filipe Luís tem mais troféus do que derrotas como treinador no profissional. Ele já conquistou três títulos (Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil). Além disso, ficou com a Taça Guanabara, que atualmente é o prêmio da primeira fase do Carioca. O treinador, de 39 anos, soma 33 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas no comando técnico do Flamengo, com 75,3% de aproveitamento. De acordo com o portal “Fla Estatísticas”, esses números são o terceiro melhor de um técnico do Flamengo neste século.

O início avassalador de Filipe Luís já ganhou destaque da imprensa internacional e também foi especulado para assumir a Seleção Brasileira, quando ainda não havia acerto com Ancelotti. No entanto, o profissional preferiu seguir o plano de carreira no clube onde encerrou a carreira como lateral-esquerdo e é ídolo da torcida. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. O diretor José Boto, aliás, já disse que a principal preocupação é com Velho Continente. O Atlético de Madrid, por exemplo, já pensa contratar o ex-jogador com uma possível saída de Diego Simeone.

No Mundial de Clubes, Filipe Luís reforçou ao Brasil e mostrou ao mundo que é um técnico diferenciado. Contra o Chelsea, o comandante rubro-negro conseguiu uma virada histórica e venceu por 3 a 1, pela segunda rodada da competição. No momento em que estava perdendo, ele sacou Arrascaeta, um dos destaques do time para colocar Bruno Henrique. No momento, os torcedores não aprovaram a decisão. O camisa 27, entretanto, balançou as redes e foi muito importante para guinada diante dos ingleses.

Filipe Luís vai manter DNA do Flamengo

Diante do Bayern, Filipe Luís tem mais uma vez a oportunidade para provar seu valor. Tanto o time de alemão, que é comandado por Kompany, como o Flamengo, gosta de ter a posse de bola. No entanto, o brasileiro já destacou que a proposta da partida será a mesma.