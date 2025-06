Ex-diretor do Corinthians revela bastidores de negociação com astro espanhol

Sergio Ramos é um dos grandes destaques do Mundial de Clubes até aqui. O veterano zagueiro espanhol ajudou o Monterrey a conquistar a sua classificação para a próxima fase e está na seleção da fase de grupos do torneio, feita pela Fifa. Entretanto, no final do ano passado, o destino do defensor poderia ter sido o Corinthians.

Na época, livre no mercado, o zagueiro chegou a negociar com o Timão, mas a transferência não aconteceu por questões financeiras. O ex-diretor jurídico do clube, Vinícius Cascone, revelou bastidores do negócio ao podcast “Deu Zebra Cast”.