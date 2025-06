Diniz inicia testes no elenco e utiliza jogadores da base em treinos do Vasco

Técnico aproxima atletas do sub-20 e do sub-17 ao elenco profissional no CT Moacyr Barbosa, semanas antes do retorno aos gramados / Crédito: Jogada 10

Desde que chegou ao Vasco, o técnico Fernando Diniz deixou claro que ficará de olho nas divisões de base do clube carioca. Diante disso, o comandante pretende aproveitar os mais jovens, assim como acontece com Rayan, ainda mais no atual momento financeiro cruz-maltino. A informação é do portal “ge”. Nesse sentido, desde que o elenco retornou das férias de 10 dias, o profissional já utilizou um time inteiro da base vascaína (11 atletas) nos treinos, no CT Moacyr Barbosa. Além dos atletas do sub-20, quatro nomes do sub-17 também estiveram presentes nas atividades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre eles, estão o zagueiro Kaique Ferreira, o lateral Melim e os atacantes Feijão e Diego Minete. Dos mais conhecidos, o lateral Paulinho, os zagueiros Luiz Gustavo e Lyncon, o meia Ramon Rique, e os atacantes Bruno Lopes, Juninho e GB também treinaram com a equipe profissional. Vale lembrar que Luiz Gustavo ganhou espaço entre os titulares com a chegada do treinador. Outro nome que tem sido observado mais de perto é o de GB, que se destaca no sub-20. Diniz, por sinal, já conhecia o atleta, desde os tempos em que esteve à frente do clube, em 2021. Agora, o aproximou do elenco profissional, o relacionou para o duelo com o São Paulo, o último antes da pausa para o Mundial de Clubes.