David e Estrella avançam na recuperação e treinam sem limitações no Vasco

Jogadores não tiveram férias no início de junho, como o restante do elenco, e estão na última fase da reabilitação, com controle de carga / Crédito: Jogada 10

Depois do retorno dos 10 dias de férias, o elenco do Vasco trabalha para a volta do calendário do futebol brasileiro, a partir de julho, após o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Nesse sentido, o técnico Fernando Diniz pode ter duas novidades internas para ‘reforçar’ o grupo, que disputa três competições simultâneas. Tratam-se de David e Estrella, que estão na última fase de recuperação de suas respectivas lesões. Dessa forma, a dupla evoluiu fisicamente e não participou das férias, junto do restante do elenco. Eles fizeram trabalhos específicos no CT Moacyr Barbosa e após a primeira semana com o grupo, treinam sem limitações. Os jogadores estão na última fase da reabilitação, com controle progressivo de carga nos treinamentos. A informação é do portal “ge”