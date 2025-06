Cruz Azul tenta trazer Arrascaeta, mas Flamengo descarta: ‘Nenhum interesse em vender’

O desempenho de Arrascaeta, do Flamengo, no Mundial de Clubes tem chamado a atenção. Assim, o Rubro-Negro terá que lidar com o assédio sobre o camisa 10 e um deles já aconteceu. O Cruz Azul-MEX, atual campeão da Concachampions, pretende ter o uruguaio em seu elenco na disputa da Copa Intercontinental em dezembro. A informação é do portal “ge”

Dessa forma, no último dia 13 de junho, antes mesmo da estreia no torneio, o Flamengo recebeu a proposta. O clube mexicano enviou um documento oficial em papel timbrado demonstrando interesse no meio-campista. O diretor esportivo do clube mexicano, Ivan Alonso, ligou para o diretor o diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto.