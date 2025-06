Coritiba supera arquirrival e assume provisoriamente a liderança da Série B

O Coritiba venceu o seu o arquirrival, o Athletico por 1 a 0, neste sábado (28/6), na Ligga Arena, pela 14ª rodada da Série B. O Coxa construiu o resultado positivo com o bom desempenho defensivo, principalmente dos seus zagueiros e de seus meio-campistas. Depois de uma primeira etapa em que predominou o equilíbrio, o time do Alto da Glória criou domínio em lances de bola aérea. O volante Sebastian Gómez fez o gol do jogo.

Com o triunfo, o Alviverde Paranaense assumiu provisoriamente a liderança da Série B. Isso porque o Coritiba atingiu os 27 pontos. Mas, para se manter na primeira colocação, precisa torcer por uma derrota do Goiás para a Chapecoense e pelo menos uma derrota do Novorizontino para o Amazonas. Com o revés, o Furacão vai para a oitava colocação, com 20 pontos. Inclusive, o triunfo aumenta a sequência invicta para quatro partidas e também é marcante, pois o Coxa não vencia o arquirrival na Ligga Arena desde março de 2022.