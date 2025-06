Corinthians: PF convoca novamente Augusto Melo para depor em inquérito

A Polícia Federal (PF) notificou mais uma vez Augusto Melo — presidente afastado do Corinthians — para prestar depoimento no âmbito de uma investigação que apura possível sonegação fiscal por parte do clube. A informação é do portal ‘UOL’.

A nova oitiva está agendada para 6 de agosto, apenas três dias antes da assembleia geral que poderá confirmar seu retorno ou destituição da presidência. Em maio, ele já havia sido convocado, mas não compareceu, alegando orientação do departamento jurídico do clube para providenciar documentos relacionados ao Regime Centralizado de Execuções (RCE).