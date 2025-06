Chelsea avança às quartas do Mundial e reedita final de 2021 com o Palmeiras

Em jogo com interrupção de 113 minutos (protocolo do clima) Ingleses fazem 4 a 1 no Benfica, na prorrogação. Que venha o Verdão! / Crédito: Jogada 10

O Chelsea está nas quartas de final do Mundial de Clubes. Neste sábado, 28/6, goleou o Benfica, na prorrogação, por 4 a 1, após 1 a 1 no tempo normal. O duelo ocorreu no Bank of America Stadium, em Charlotte. Assim, o Chelsea, nas quartas, será o rival do Palmeiras — que eliminou o Botafogo. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, 4/7, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Vale lembrar que Chelsea e Palmeiras disputaram a final do Mundial de Clubes de 2021 (agora chamado de Copa Intercontinental). Naquela edição, os ingleses levaram a melhor na prorrogação, 2 a 1, e conquistando o título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo entre Chelsea e Benfica teve uma interrupção de quase duas horas (113 minutos), quando o relógio marcava 40 minutos da etapa final e o placar indicava 1 a 0 para o Chelsea, gol de Reece james. A paralisação ocorreu por causa de um protocolo de condições climáticas, devido ao risco de raios. Após esse período, os minutos restantes da partida foram disputados normalmente e Di María, de pênalti, empatou para o Benfica. O jogo foi para a prorrogação. Mas o Benfica logo ficou comum a menos (Prestianni expulso). Com dez, virou presa fácil. Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall marcaram. Chelsea domina o Benfica no primeiro tempo Este duelo entre ingleses e portugueses foi uma reedição da final da Liga Europa de 2013 (vencida pelo Chelsea). Com este triunfo, o time inglês avançou às quartas de final do Mundial. O Chelsea buscou impor seu jogo desde o início, abrindo o placar logo no primeiro ataque, com um chute certeiro de Pedro Neto. Aos 19 minutos, veio a grande chance londrina: após jogada pela direita, Delap finalizou mal, mas a bola sobrou para Cucurella, que tocou por cobertura sobre o goleiro Trubin. No entanto, o zagueiro Antônio Silva salvou em cima da linha. A bola seguiu com os ingleses e, após longa troca de passes, Palmer arriscou de fora da área. Mas o goleiro Trubin fez grande defesa, salvando o Benfica. O domínio inglês era total. Palmer e Cucurella finalizaram para duas novas grandes defesas de Trubin. Foi um milagre o time portuiguês sustentar o empate em 0 a 0 até o intervalo.

Chelsea na frente no segundo tempo Na etapa final, nada mudou. O Benfica voltou com uma mudança ofensiva (Aktürkoğlu no lugar de Schjelderup), mas o Chelsea seguiu pressionando, perdendo duas chances claras antes dos cinco minutos e rondando constantemente a área adversária. O Benfica dependia de jogadas fortuitas, como um cruzamento de Aursnes que quase morreu no gol. Assim, não foi surpresa que o time inglês, com 70% de posse, finalmente abrisse o placar, aos 18 minutos — com ajuda de uma falha do então melhor em campo, o goleiro Trubin. Reece James cobrou uma falta pela esquerda. O que parecia ser apenas um chuveirinho acabou indo direto na direção do gol — e o arqueiro do time português não esperava. Chelsea 1 a 0. Interrupção de 113 minutos Quando faltavam cinco minutos para o fim da partida, houve protocolo de tempestade e o jogo teve de ser interrompido. A paralisação durou 113 minutos.

E não é que o Benfica empatou? Na volta, o Benfica partiu para cima. O jogo teve seis minutos de acréscimos e foi neste período em que, depois de um chuveirinho, Otamendi cabeceou e a bola roçou na mãos de Gusto. O juiz nada deu, mas o VAR o chamou e a penalidade foi marcada. Di María cobrou e, aos 49 minutos, empatava o jogo. Assim, prorrogação. Benfica, com um a menos, é goleado Logo no início da prorrogação, Prestianni, do Benfica, fez uma falta feia em Colwill. Como já tinha cartão amarelo, acabou expulso. Porém, mesmo com um a menos, o Benfica quase marcou com Akturkoglu. O jogo ficou lá e cá. Se Palmer marcou para o Chelsea, Di María teve a chance de empatar para os portugueses. Nos acréscimos, o Chelsea chegou ao segundo gol. Palmer invadiu pela esquerda e rolou para o chute de Gusto. Trubin deu rebote, Otamendi salvou quando a bola estava quase entrando. Mas Nkunku conseguiu chegar e bater para colocar 2 a 1 no placar. Aos oito, a pá de cal. Depois de ver Di María perder a bola, o Benfica não conseguiu evitar o passe de Caicedo para Pedro Neto entrar livre e fazer 3 a 1. Mas ainda teve tempo para, aos 11, Dewsbury-Hall ampliar. O que era jogo duro virou goleada.