Chapecoense x Goiás: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Líder da Série B, Goiás visita a Chapecoense para manter a primeira colocação. Equipe catarinense quer se aproximar do pelotão de elite

A partida entre Chapecoense e Goiás terá transmissão no Disney+ (streaming).

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visita a Chapecoense para se manter na primeira colocação. O jogo, válido pela 14ª rodada, será realizado neste domingo (29), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).

COMO CHEGA A CHAPECOENSE

A Chapecoense começou a rodada em nono, com 19 pontos. Uma vitória neste domingo faz a equipe saltar posições e se aproximar do pelotão de frente. Para a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo não terá o meio Eduardo Person. O jogador passou por cirurgia para correção de hérnias inguinal e umbilical no início da semana.

COMO CHEGA O GOIÁS

O Goiás tenta manter a liderança após duas derrotas seguidas na competição. Até o momento, o Esmeraldino soma 26 pontos e terá a volta de Willean Lepo, que cumpriu suspensão na última rodada. O zagueiro Messias, que estava lesionado, também deve retornar, enquanto Lucas Ribeiro seguirá fora.

Série B do Brasileiro – 14ª rodada

Data e horário: 29/6/2025, domingo, 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, João Paulo, Mailton e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Baldória, Titi e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

