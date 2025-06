Caíque reprova em exames médicos e Grêmio desiste de negócio

Testes de imagem no Tricolor Gaúcho identificaram problema no joelho direito do volante, que ele sofreu grave lesão em agosto do ano passado / Crédito: Jogada 10

A negociação entre Grêmio e Juventude pelo meio-campista Caíque sofreu uma nova reviravolta. Afinal, o jogador não passou nos exames médicos que foi submetido, neste sábado (28), e o Tricolor Gaúcho preferiu cancelar as tratativas. Não houve um anúncio de qual questão específica atrapalhou a concretização da transferência. De acordo com o portal “ge”, o problema está no joelho direito, região em que o volante sofreu grave contusão em agosto de 2024. A propósito, a expectativa era de que o volante assinasse contrato com o Imortal até dezembro de 2028. Caíque passou por alguns testes, na última sexta-feira (27), depois de receber o aval do Jaconero para concluir sua ida para o Grêmio. Inclusive, o clube da capital sinalizou que enviará os documentos médicos ao clube da Serra Gaúcha. O cenário causou surpresa nos representantes do jogador, de 29 anos. Com isso, os agentes pretendem entregar os laudos médicos a um profissional que seja especialista em joelho na medicina esportiva em São Paulo. Afinal, o plano é obter uma nova avaliação sobre a situação.