Brasileiro da Inter de Milão prevê jogo contra Fluminense como o ‘mais difícil’ no Mundial

Carlos Augusto, lateral-esquerdo da Inter de Milão, deixou claro o respeito pelo Fluminense antes do encontro entre as equipes pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O brasileiro prevê, inclusive, um duelo até mais difícil do que foi contra o River Plate, pela fase de grupos.

“Será especial para mim, imagino que também para o Luis Henrique (atacante), porque conhecemos o Fluminense e sabemos o que nos espera. Será uma partida muito difícil, tanto quanto ou até mais que a do River , eu já disse isso no vestiário: temos que manter o nível, ser focados e duros nos desarmes”, disse ele, entrevista ao jornal ‘Gazzetta Dello Sport’, da Itália.