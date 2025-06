Após eliminação, Botafogo fará reunião no Brasil para definir futuro de Jair

Zagueiro tem negociação avançada com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que já concretizou a contratação do atacante Igor Jesus

Após a eliminação no Mundial de Clubes, a diretoria do Botafogo já terá uma reunião com Jair e seus empresários para definir o futuro do zagueiro. Afinal, o jogador interessa ao Nottingham Forest-ING, que está bem próximo de concretizar a compra, algo que deve acontecer depois dessa conversa, no Brasil. A informação é do portal “ge”.

Isso porque a negociação se arrasta há um mês em virtude da disputa do torneio da Fifa, porém está bem encaminhada. O clube inglês, aliás, já acertou a contratação de outro nome do elenco alvinegro: Igor Jesus.