Após dois anos suspenso, Pogba volta ao futebol e fecha com o Monaco

Com 32 anos, jogador volta à França, mas prepara-se para fazer a estreia na Ligue 1, onde jamais jogou

Pogba, de 32 anos, cumpriu suspensão de 18 meses por doping e rescindiu o vínculo com a Juventus. Agora, retorna ao seu país de origem, mas curiosamente fará sua estreia na Ligue 1, competição que nunca disputou.

Sem entrar em campo desde setembro de 2023, Paul Pogba está de volta ao futebol e foi anunciado oficialmente neste sábado (28) como novo reforço do Monaco. O meio-campista francês assinou contrato até 2027.

Revelado pelo US Torcy e com passagem pelo Le Havre, Pogba finalizou sua formação nas categorias de base do Manchester United. Em 2012, transferiu-se para a Juventus, onde atuou por quatro temporadas antes de retornar ao clube inglês em uma negociação superior a 100 milhões de euros.

Após seis anos no Manchester United, o francês voltou à Juventus, mas teve pouco destaque: disputou apenas 12 partidas e deu uma assistência.

