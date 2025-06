Abel diz que Paulinho precisa de nova cirurgia e celebra classificação do Palmeiras

Técnico exalta dedicação do elenco no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, com destaque para o atacante, que tem dores na tíbia direita / Crédito: Jogada 10

Depois do Palmeiras garantir a vaga nas quartas de final do Mundial, o técnico Abel Ferreira agradeceu aos jogadores pela dedicação em campo. Ele também afirmou que o Alviverde mereceu o triunfo sobre o Botafogo, por 1 a 0, e fez questão de exaltoar Paulinho, autor do gol, que tem atuado mesmo com dores na tíbia da perna direita. “Quero dizer muito obrigado aos jogadores por todo o esforço. Fizemos um jogo incrível. Nos 90 minutos e no tempo extra, fomos muito bem. Sofremos juntos com um jogador a menos, mas merecemos. Trabalhamos e merecemos”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nunca desista, nunca se entregue. O tempo todo trabalhamos para isso. Eu conversei com os jogadores. Se voltarmos, vamos entregar tudo. Jogar como treinamos. Com certeza o jogo seria melhor do que na última partida”, completou. Lesão e empenho de Paulinho Durante a entrevista, o comandante português elogiou Paulinho, autor do gol decisivo, que garantiu a vaga nas quartas. De acordo com o treinador, o jogador, que realizou uma intervenção na canela direita no ano passado, terá que passar por uma nova cirurgia depois do torneio da Fifa. “Foi para isso que nós o trouxemos, sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos sabem o que vai acontecer depois que acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente”, afirmou.