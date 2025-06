VP do Vasco revela conversas avançadas com investidor

Clube tenta vender as ações da SAF

“Estamos buscando um investidor, mas na nossa cabeça, o processo de busca e como o investidor foi encontrado na gestão passada, para a gente não funciona. Proposta oficial, não (chegou). Tem investidor mais avançado no momento. Faz parte do processo. Esse que está avançado está numa fase de análise de documentação financeira”, disse.

O Vasco segue tentando encontrar uma solução para a SAF. Afinal, o clube ainda não encontrou um novo investidor após o imbróglio com a 777 Partners. Em participação no podcast “Fanático Vascaíno”, nesta quinta-feira (26), o vice-presidente jurídico Felipe Carregal revelou que existe conversas avançadas com um investidor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No mês passado, o Vasco conquistou uma nova vitória judicial sobre a 777 Partners. Desde maio do ano passado, o clube associativo tem o controle da SAF. O presidente Pedrinho, aliás, nunca escondeu o desejo de revender as ações da SAF para outro investidor. Mas não é uma situação simples.

“Eu entendo a ansiedade do torcedor. Existe um movimento político que está fomentando esse “vende logo”. São as mesmas pessoas que participaram do processo de venda para a 777. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada”, completou o dirigente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.