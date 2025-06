Volta de Mbappé aos treinos do Real Madrid assusta pela questão física

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ele ainda apresenta uma fraqueza que não lhe permitirá jogar no nível competitivo que precisamos”, explicou o treinador dos Galácticos.

Mbappé nem sequer estreou pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, já que ele teve sintomas de febre na véspera do primeiro compromisso no torneio, o empate com o Al-Hilal. Até que no dia 19 de junho, o atacante foi internado com um quadro de gastroenterite aguda.

Talentoso atacante ajudou o Real Madrid a se classificar de forma invicta

Com a baixa do francês nos Merengues, o promissor Gonzalo García aproveitou as oportunidades que recebeu. Afinal, nos três jogos em que atuou no Mundial de Clubes, o jovem atacante soma participações em gols. No caso, balançou as redes do Al-Hilal e do Salzburg, além de dar assistência para Arda Güler anotar um dos gols do triunfo sobre o Pachuca.