Vini Jr reforça valor do Mundial para o Real Madrid: ‘A gente quer ganhar de qualquer jeito’

Craque brasileiro elencou fatores para vitória merengue e comentou sobre sua condição física durante o Mundial / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid confirmou a sua vaga na próxima fase do Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira (26), os Merengues venceram o Red Bull Salzburg por 3 a 0 e agora vão encarar a Juventus nas oitavas de final da competição. Um dos grandes destaques do triunfo espanhol foi Vini Jr. O brasileiro marcou o primeiro gol da partida e deu uma assistência. O atacante pontuou alguns fatores que influenciaram numa melhor atuação do Real contra os austríacos e também a adaptação do time ao estilo de jogo de Xabi Alonso.

Acredito que o tempo, a hora do jogo, o campo, tudo ajudou hoje. Trocamos de treinador, então, pouco a pouco, temos que pegar a dinâmica que ele está nos passando, o plano que ele quer. Aos poucos temos confiança para fazer o jogo mais por dentro, mudando um pouco de posição como ele me pediu e hoje consegui jogar melhor. Isso que é importante, a vitória da equipe, passar para a próxima fase, que agora vem o momento mais importante", afirmou em entrevista à CazéTV. A competição se aproxima do mata-mata, fase em que o Real Madrid é conhecido por sempre crescer nas partidas. O craque reforçou como esses jogos são importantes para o time e também enfatizou a obsessão da equipe em busca do primeiro título do Mundial de Clubes neste formato. "A gente gosta desses jogos, perdeu vai para casa, ganhou você segue na competição. A gente quer seguir até o final, como eu falei em uma entrevista, é a primeira competição deste formato da Fifa e o primeiro a gente nunca esquece. Então a gente quer ganhar de qualquer jeito e levar esse título para Madrid", destacou. Condição física Nesta reta final de temporada, Vini vem sentindo dores, uma em cada lugar diferente, como comentou o jogador. Entretanto, o brasileiro não quer usar isso como desculpa e espera estar 100% na fase decisiva.