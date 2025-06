Vini Jr, do Real Madrid, fala sobre possível reencontro com o Flamengo: ‘Está longe’

Atleta também responde sobre as críticas da imprensa espanhola acerca do jejum de gols, que chegou ao fim diante do Red Bull Salzburg / Crédito: Jogada 10

Melhor em campo diante do triunfo sobre o Red Bull Salzburg por 3 a 0, Vini Jr falou sobre o possível reencontro com o Flamengo em uma semifinal de Mundial de Clubes. De acordo com o atacante, essa possibilidade ainda está longe e que o foco do Real Madrid é passo a passo, sendo primeiro o confronto com a Juventus pelas oitavas de final. Cria do Ninho, o brasileiro preferiu focar primeiro no duelo decisivo com a Velha Senhora, pelas oitavas de final. O confronto acontece na próxima terça-feira (1), às 16h (de Brasília), em Miami.