Vice do Inter dá esperança sobre volta de Bernabei: ‘Teremos atletas prontos’

O elenco do Inter se reapresentará para começar a intertemporada neste sábado (28) e um dos objetivos é recuperar grande parte dos jogadores machucados. Afinal, são oito atletas que ainda estão em recuperação de problemas e a maioria deles atua com frequência no time titular. Em entrevista ao portal ‘Gaúcha ZH’, o vice de futebol José Olavo Bisol deu esperanças para que a maior parte desses atletas recupere as condições.

“Para os jogos já do reinício do Brasileirão, teremos todos os atletas prontos e à disposição da comissão técnica, com exceção de Fernando, Vitinho e Bruno Gomes. Os demais, esperamos que tenhamos todos, inclusive o Bernabei”, disse José Olavo.

Clube promete se mexer na janela de transferências

No mercado de transferências, o clube gaúcho também planeja contratar outros reforços a não ser o lateral-direito Alan Benítez. A preferência é fechar com pelo menos um zagueiro e um volante. Atacantes também são monitorados, porém a situação financeira desfavorável é um obstáculo.

Vendas de atletas do elenco também serão importantes para equilibrar as contas do Colorado. A previsão orçamentária é conseguir um lucro com R$ 160 milhões em transferências.

Com isso, há o risco da saída de jogadores importantes como o zagueiro Vitão. Até porque ele é constantemente alvo do interesse de clubes europeus. Outros jogadores também estão no radar em uma eventual saída. São os casos dos goleiros Anthoni e Henrique Menke, além do volante Thiago Maia.