Veja o ranking de faturamento dos clubes até o momento no Mundial

Através do Mundial de Clubes, a Fifa pagará em torno de 1 bilhão de dólares (R$ 5,47 bilhões, no câmbio atual) em premiação aos 32 clubes participantes. Boa parte desse valor cai ainda nesta sexta-feira (27/6), dia seguinte ao fim da fase de grupos do torneio. Esta sexta representa, aliás, o primeiro dia sem jogos desde o início da competição. Veja com o Jogada10, então, quanto cada um já faturou até o momento, somando participação, rendimento na fase de grupos e classificação às oitavas.

Premiação é diferente por confederação

Acima de tudo, precisamos lembrar que existem algumas diferenciações na premiação da Fifa. Afinal, excluindo a Uefa (Europa), os times de cada uma das confederações restantes recebem os mesmos valores dentro de cada grupo. Por exemplo: os quatro brasileiros receberam exatamente a mesma quantia em relação a River Plate (ARG) e Boca Juniors (ARG), outros representantes da Conmebol (R$ 84,5 milhões).