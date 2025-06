Vasco divulga novo primeiro uniforme para sequência da temporada

Modelo tradicional preto, com a faixa branca, conta com gola polo e detalhe em V, produzido em parceria com a Kappa, e estreia em julho / Crédito: Jogada 10

O Vasco divulgou, nesta sexta-feira (27), a nova camisa 1 para a temporada 2025. Ela fará sua estreia no retorno das partidas do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, em julho. Assim, o modelo tradicional preto, com a faixa branca, conta com gola polo e detalhe em V, produzido em parceria com a Kappa. Vale lembrar que a camisa vazou durante um show do cantor Luccas Carlos. Tal ato fez parte de uma estratégia de marketing para promover o lançamento da indumentária. Ela também terá uma marca d’água na frente escrita “1898”, ano de fundação do clube.