Vasco aposta na ‘lábia’ de novo diretor para acertar com reforços

O Vasco segue em busca de reforços para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino se reapresentou no início desta semana, mas ainda sem novidades no elenco. Afinal, a diretoria vascaína deixou para se movimentar após as férias. O novo diretor executivo Admar Lopes conversou com o técnico Fernando Diniz, sugeriu nomes e tem a confiança do clube para buscar reforços.

Admar Lopes apresentou nomes do futebol sul-americano e português. O diretor tem conhecimento nos locais, já que trabalhou também como scout no futebol português e francês. Aliás, ele foi responsável por levar o goleiro Léo Jardim para o Boavista, de Portugal, e Lille, da França.

Alguns dos nomes indicados pelo diretor já estavam sendo monitorados pelo Vasco. Contudo, outros não, como o atacante Andrés Gómez, do Rennes, da França, assim como o também atacante Félix Correia, do Gil Vicente. Nomes que preenchem as características solicitadas pelo técnico Fernando Diniz.

A experiência do novo diretor executivo é uma das apostas do Vasco na busca por reforços. O clube prioriza a contratação de um atacante com velocidade, que atue pelo lado do campo e que tenha boa participação em gols.

