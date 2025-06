Supercomputador prevê favoritismo do Palmeiras e chances remotas para Fla e Flu

Um supercomputador analisou as chances dos times no Mundial de Clubes. A tecnologia da Opta Analyst fez as projeções para a fase de mata-mata. No duelo brasileiro, o Palmeiras aparece com um leve favoritismo sobre o Botafogo. Contudo, Flamengo e Fluminense são considerados grandes azarões nesta rodada.

As chances de um time brasileiro ser campeão mundial são remotas. Nenhum dos quatro clubes do país chega a ter 1% de probabilidade de título. O Palmeiras, por exemplo, lidera entre eles com apenas 0,9% de chance. Flamengo (0,5%), Botafogo (0,4%) e Fluminense (0,1%) vêm logo atrás.

Do outro lado, os clubes europeus dominam completamente as previsões. O PSG é apontado como o principal favorito ao título, com 20,6% de chance. O Manchester City, no entanto, aparece muito próximo na segunda posição. Por fim, a análise projeta uma enorme superioridade dos times europeus.

