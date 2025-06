STJD pune Grêmio com a perda de mando de campo por episódios em Gre-Nal

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Grêmio, nesta sexta-feira (27), com a perda de um mando de campo devido a atos irregulares que ocorreram no segundo Gre-Nal da temporada. No caso, o primeiro clássico da final do Campeonato Gaúcho, no dia 8 de março. O Imortal também precisará pagar uma multa de R$ 10 mil pelos incidentes na Arena.

Na ocasião, o árbitro Ramon Abatti Abel detalhou que a torcida do Tricolor gaúcho lançou alguns objetos em direção aos jogadores do Inter no gramado. Especificamente bobinas de papel, uma bomba e uma garrafa. A derrota do Grêmio por 2 a 0, com gols de Alan Patrick e Carbonero, também interferiu nas reações.