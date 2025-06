Stabile completa um mês como presidente interino do Corinthians

Mandatário consegue promover mudanças no Timão, enquanto aguarda votação definitiva de impeachment de Augusto Melo / Crédito: Jogada 10

Osmar Stabile completa, nesta sexta-feira (27), um mês como presidente interino do Corinthians. O mandatário assumiu provisoriamente após Augusto Melo ser afastado do cargo. Nestes 30 primeiros dias, o dirigente teve muito trabalho, tentou resolver os problemas mais “emergenciais”, além de tentar quitar as pendências com o elenco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos primeiros trabalhos foi pedir uma carta de crédito para a Federação Paulista de Futebol (FPF) e contrair um empréstimo bancário. Isso porque, quando assumiu o Corinthians, Stabile encontrou um ”caixa vazio”. Além disso, avançou no processo de biometria facial na Neo Química Arena. Sem a tecnologia, o Timão não pode ter seu estádio lotado nos próximos jogos do Brasileirão. Em relação à base, o primeiro mês de gestão interina serviu para fazer um raio-x do departamento. Nele, Stabile identificou um excesso de atletas. Assim, o Timão deve fazer uma verdadeira limpa nas suas categorias de juniores. Já no elenco profissional, Stabile quer enxugar a folha salarial. A ideia é acertar as saídas de atletas pouco aproveitados, como Diego Palacios, Léo Maná e Igor Coronado, entre outros. Em contrapartida, o mandatário também precisou lidar com direitos de imagem atrasados de alguns jogadores, como de Memphis Depay, que enviou uma notificação ao Corinthians cobrando o débito em aberto. Mudanças significativas no Corinthians Além disso, o dirigente vem fazendo grandes ações durante este mês. Como na última quarta-feira (25/6), quando firmou um novo contrato bilionário com a Nike, que seguirá como fornecedora esportiva do Timão. O presidente interino também rompeu o contrato com a BePass para fornecimento de tecnologia de reconhecimento facial, que era alvo de contestações, além de criar um canal de denúncias de assédio no clube e afastar um diretor da arena acusado de tratar uma funcionária de maneira agressiva.