São Paulo busca renovação de contrato com Alan Franco

Defensor tem vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outras equipes nos próximos dias

O São Paulo segue conversando com o zagueiro Alan Franco e busca renovar seu vínculo. O argentino tem vínculo com o Tricolor paulista até o dia 31 de dezembro e, no início do próximo mês, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Contudo, segundo o empresário do jogador, ainda não existe um acordo entre as duas partes.

Aos 28 anos, Alan Franco vive seu melhor momento no São Paulo. Consolidado como titular absoluto desde 2024, vive enorme regularidade e sonha com uma chance na seleção argentina. Por conta disso, o Tricolor tenta uma renovação de contrato até 2027. Por sua vez, o staff do zagueiro tenta uma maior valorização salarial para um dos destaques do Soberano.

A permanência de Alan Franco ganhou ainda mais importância após Ruan Tressoldi estar perto de deixar o São Paulo. A diretoria ainda tenta negociar com o Sassuolo a sua permanência e estender o empréstimo com o jogador. Contudo, sem o defensor, o Tricolor conta com Arboleda, Ferraresi e Sabino, além do argentino, para o sistema defensivo.

Aliás, para ter noção da importância, Alan Franco acumula 24 partidas oficiais nesta temporada, sendo titular em 23. Ao todo, são 102 jogos pelo clube, com três gols marcados. Ele se consolidou ao lado de Arboleda nos sistema defensivo do Tricolor e não perdeu a posição mesmo com as trocas no comando técnico.

Agora, a diretoria tenta acelerar a renovação de contrato para que o zagueiro não comece a receber assédio de outros clubes e assinar um pré-contrato. Até lá, Alan Franco deve seguir trabalhando normalmente, agora sob o comando de seu compatriota, Hernán Crespo.