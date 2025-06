Santos veta a saída de Thaciano após jogador receber sondagens

Três times da Série A, além do Athletico Paranaense, demonstraram interesse no jogador, mas Peixe conta com o atleta para o restante do ano

O Santos vetou a saída do meia Thaciano. O jogador recebeu sondagens por vários times de Série A e até mesmo uma proposta do Athletico Paranaense para disputar a Série B. Porém, o Peixe considera o atleta muito útil no elenco e deve permanecer na Vila Belmiro até o fim da temporada.

Apesar de ter perdido minutos nos últimos jogos, a diretoria entende que o jogador pode ser bastante útil. O entendimento comum é que Thaciano foi mal aproveitado pela antiga comissão técnica de Pedro Caixinha, que o colocava em várias funções táticas diferentes. Além disso, o meia não conseguia engatar uma sequência.

“Por enquanto, oficialmente não chegou nada. O que houve foi antes do atleta completar sete jogos no Brasileirão, aí houve sondagens de clubes da Série A que estariam interessados em fazer essa articulação com o Santos, foram três clubes. O Santos, então, avaliou que não, porque o atleta seria útil no decorrer do planejamento, em função até de dificuldades que ele teve com Caixinha. Ninguém esquece de jogar bola do dia para noite. Se pegar o histórico dele no Bahia, fez quantidade elevada de gols. Dentro dessa análise, a comissão entendeu que seria inegociável”, disse Júnior Bozzella, dirigente do clube, ao programa ‘De Olho No Peixe’.

Thaciano chegou no Santos no início da temporada vindo do Bahia, em negociação de cerca de R$ 17 milhões. Existia uma expectativa que ele fosse titular do Peixe no decorrer de 2025, mas o jogador nunca conseguiu engatar uma sequência grande.

