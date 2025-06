Raphinha defende Neymar, afirma liderança do craque e espaço na Seleção Brasileira

Atualmente de férias no Brasil, atacante do Barcelona fala sobre o futuro do camisa 10 do Santos e faz elogios durante evento / Crédito: Jogada 10

De férias da temporada europeia, o atacante Raphinha, do Barcelona e da Seleção Brasileira, saiu em defesa do craque Neymar, atualmente no Santos. Durante um evento comercial, ele afirmou que o camisa 10 só não poderia jogar de goleiro na equipe brasileira. Para Raphinha, as críticas que Neymar recebe são desproporcionais, especialmente diante do histórico recente de lesões do jogador do Peixe.

CONFIRA: Técnico da Seleção, Ancelotti manda recado para Neymar: 'Importante' "Vou ser criticado pela resposta, mas, na minha opinião, ele só não poderia jogar de goleiro, porque estaria muito longe do gol para nos ajudar. Ele passou por um momento complicado, mas muita gente prefere buscar motivos para falar mal dele do que realmente analisar o que está acontecendo. Uma lesão no joelho não é brincadeira. E depois dela vieram as lesões musculares, que infelizmente são normais após um longo período parado", disse Raphinha ao falar sobre Neymar na Seleção. Raphinha enaltece liderança de Neymar E não parou por aí. Raphinha também destacou o papel de liderança que enxerga em Neymar no ambiente da Seleção Brasileira. O atacante, porém, não joga pela Amarelinha desde 2023, quando sofreu uma grave lesão em um dos joelhos. Chegou a ser convocado novamente em março deste ano, mas foi cortado por um problema muscular. "Ele é um cara muito importante, independentemente da posição dentro de campo. Não só pelo futebol, mas também como líder, pelo tempo que passei com ele na Seleção e pela convivência fora dela. Ele é espetacular, está sempre buscando seu melhor nível", afirmou Raphinha.